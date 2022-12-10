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Аргентина – Хорватия 11 декабря на Чемпионате Мира по футболу 2022: прогнозы и коэффициенты у букмекеров Казахстана

Аргентина и Хорватия сыграют в полуфинале чемпионате мира по футболу в Катаре. Матч состоится 14 декабря, начало в 01:00 по Астане.

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