Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 317 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgeni Velesik
    А кого поймали в товарном вагоне в Беларуссии? Все думали, что это четвёртый "утопленник".В литовском болот...
  • карюкалов вячеслав
    Курские новомученики
  • наталья никифорова
    Страна блядей и проституток заседающих в Думе и растлевающих молодежь!!!!!Все больше регион...

Все наперебой советуют прочитать эту статью, дескать там ВАУ!

Все наперебой советуют прочитать эту статью, дескать там ВАУ!

Минутка "#ВАУ" Все наперебой советуют прочитать эту статью, дескать там ВАУ! - США управляли Украиной в войне против России — вау! - США давали целеуказания по ударам их оружием, в том числе вглубь России — вау! - США были против (тут, конечно, не верим) вторжения в Курскую область, но продолжили поддерживать Украину разведданными, поставками оружия и наведением ударов по России — вау! - США наводили удары Украины по стратегическим военным объектам России и по городам России — вау! - Военные НАТО находятся на территории Украины и управляют войной против России — вау! - США и НАТО поддерживают и определяют ход военных действий против флота России — вау! Ну и дальше… Очень скучно, очень обыденно, очень предсказуемо.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх