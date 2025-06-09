Дробление платежей при P2P-торговле криптовалютой в России: удобство или ловушка?

В 2025 году в России стало сложнее проводить сделки с криптовалютой через P2P-платформы. Из-за усиленного контроля банков многие мерчанты прибегают к практике дробления платежей — разбивают крупные суммы на несколько мелких переводов.
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