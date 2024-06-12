Михаил Чаплыга: Украинцев призвали жить вечно и не рассчитывать на пенсию

Заместитель министра Украины по социальной политике Дарья Марчак призвала граждан работать до глубокой старости и выходить на пенсию как можно позже: «Нужно объяснять, почему все люди должны быть заинтересованы в более позднем уходе на пенсию.
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