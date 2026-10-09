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Происшествия

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На телеканале "Россия 24" состоится премьера документального фильма "Наёмники. Разочарование"

На телеканале "Россия 24" состоится премьера документального фильма "Наёмники. Разочарование"

Авантюристы всех мастей и всех континентов ехали воевать в составе ВСУ, называя себя романтическим словосочетанием «солдаты удачи».

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