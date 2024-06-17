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МОСКВА. СЕВЕРО-ЗАПАД

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Политолог Ярошенко: Конкуренция на выборах в МГД будет около семи-восьми человек на место

Политолог Ярошенко: Конкуренция на выборах в МГД будет около семи-восьми человек на место

За места в МГД будут бороться кандидаты от разных партий Политконсультант Алексей Ярошенко в беседе с журналистами АГН «Москва» заявил, что в этом году ожидается достаточно высокая конкуренция на выборах в Московскую городскую думу.

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