Пашинян продолжает защищать свой курс.Он хочет до последнего пользоваться привилегиями ЕАЭС, а потом легко и безболезненно перепрыгнуть в ЕС.
Пашинян ищет уязвимости России и ЕАЭС
Комментарии
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N N
У вытаскивает уже. Отстроить вон пообещали. Тамошние и сидят на ж. Они спокойны. Пусть Россиия воюет, а мы потом опять пожрем из ее тарелки.
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1 м.
NN
N N
Пашинян -змея!
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1 м.
Наталия
Но при этом метит в диктаторы типа латиноамериканских и африканских, убирая своих оппонентов силой и абсолютно беззаконно. Даже на церковных иерархов покусился. Если так пойдет дальше, скоро в Армении начнутся пытки несогласных и политические убийства.
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1 м.
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