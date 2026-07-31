Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Пашинян ищет уязвимости России и ЕАЭС

Пашинян ищет уязвимости России и ЕАЭС

Пашинян продолжает защищать свой курс.Он хочет до последнего пользоваться привилегиями ЕАЭС, а потом легко и безболезненно перепрыгнуть в ЕС.

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Комментарии
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N N
У вытаскивает уже. Отстроить вон пообещали. Тамошние и сидят на ж. Они спокойны. Пусть Россиия воюет, а мы потом опять пожрем из ее тарелки.
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1 м.
NN
N N
Пашинян -змея!
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1 м.
Наталия
Но при этом метит в диктаторы типа латиноамериканских и африканских, убирая своих оппонентов силой и  абсолютно беззаконно. Даже на церковных иерархов покусился. Если так пойдет дальше, скоро в Армении начнутся пытки несогласных и политические убийства.
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1 м.