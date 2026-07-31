У вытаскивает уже. Отстроить вон пообещали. Тамошние и сидят на ж. Они спокойны. Пусть Россиия воюет, а мы потом опять пожрем из ее тарелки.

Наталия

Но при этом метит в диктаторы типа латиноамериканских и африканских, убирая своих оппонентов силой и абсолютно беззаконно. Даже на церковных иерархов покусился. Если так пойдет дальше, скоро в Армении начнутся пытки несогласных и политические убийства.