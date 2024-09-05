Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему российские деревни такие убогие, а в США красивые, как с картинки: оборотная сторона открытки, которую не любят показывать.

Почему российские деревни такие убогие, а в США красивые, как с картинки: оборотная сторона открытки, которую не любят показывать.

Фото автора Как всегда, анекдот в тему: Ранее утро, доярка гонит коров к месту сбора стада. Вдруг с соседнего участка раздаётся странное кряхтение и стон.

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Комментарии
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Tania Еременко
В России в деревнях дома прочные, из дерева. Настоящие. А в Америке дома даже по наследству не передашь - они построены из фанеры и всяких подручных материалов. Ветер дунет - они разваливаются, как спичечные коробкИ. Про смерчи и ураганы... вообще молчу. Конечно, у миллионеров всё иначе, но и у наших олигархов дворцы другие. Не стОит обольщаться американской жизнью - там надо побывать, чтобы увидеть, и понять, как они живут, что едят и почему они все такие толстущие. Америка - это мыльный пузырь, который обязательно взорвется. Зато ... они все улыбаются, как придурки.))))
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