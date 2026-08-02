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Metro новости

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В семи районах Петербурга ограничат движение транспорта с 2, 3 и 4 августа

В семи районах Петербурга ограничат движение транспорта с 2, 3 и 4 августа

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Кронштадтском районе с 2 августа по 5 октября закрывается движение по улице Адмирала Грейга в Кронштадте от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе, включая перекресток с Цитадельским шоссе, по Цитадельскому шоссе от улицы Литке до Проезда к санаторию "Аврора".

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