В семи районах Петербурга ограничат движение транспорта с 2, 3 и 4 августа

Как сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ), в Кронштадтском районе с 2 августа по 5 октября закрывается движение по улице Адмирала Грейга в Кронштадте от Кронштадтского шоссе до Цитадельского шоссе, включая перекресток с Цитадельским шоссе, по Цитадельскому шоссе от улицы Литке до Проезда к санаторию "Аврора".