Маша Распутина, отметив юбилей, осенью вернется на сцену и поразит публику

60-летняя певица Маша Распутина возвращается на сцену с программой «Живи страна!». Певица Маша Распутина в недавнем интервью рассказала о своем возвращении на сцену, о значении Леонида Дербенева в своей карьере и о причинах отсутствия общения с Филиппом Киркоровым на протяжении 10 лет.