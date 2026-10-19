Российские силовые структуры сообщили, что мобилизованных в украинскую армию удерживают в так называемых ямах на полигоне в Гончаровском, Черниговская область.
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