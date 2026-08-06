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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александра Трусова: «Я была уверена, что первой у меня родится дочь, но как же я благодарна, что родился сын, мой любимый Миша!»

Фигуристка Александра Трусова поздравила своего сына Михаила с первым днем рождения. «Скажу честно, подобрать слова слишком сложно — нет таких слов, которые опишут всю мою любовь к нему.

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