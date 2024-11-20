МО Белоруссии: решение США о поставке мин Украине нарушит баланс сил в мире

Решение властей Соединённых Штатов поставить Украине мины нарушает баланс сил в мире. Об этом сказал начальник Генштаба вооружённых сил — первый замминистра обороны Белоруссии Павел Муравейко, передаёт РИА Новости.
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