Сегодня ожидается геомагнитная буря. Она начнётся в 9:00 и продлится до 15:00. 🤕🤕🤕 Мощность бури достигнет 5 баллов.
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Сегодня ожидается геомагнитная буря. Она начнётся в 9:00 и продлится до 15:00. 🤕🤕🤕 Мощность бури достигнет 5 баллов.