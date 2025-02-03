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Дуда заявил, что после завершения конфликта на Украине будут создаваться ОПГ

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что после завершения конфликта на Украине начнется формирование ОПГ (организованных преступных группировок), которые перекинутся через границу и затронут международное общество.

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