После штрафа Еврокомиссии Apple объявила о снятии ограничений в приложениях д...

После штрафа Еврокомиссии Apple объявила о снятии ограничений в приложениях для стриминга музыки на информирование об альтернативахApple объявила в минувшую пятницу, что разрешит разработчикам приложений для потоковой передачи музыки предлагать пользователям в Европейской экономической зоне указывать свой адрес электронной почты для информирования их об альтернативных музыкальных сервисах, а также об акциях и скидках.