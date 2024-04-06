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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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После штрафа Еврокомиссии Apple объявила о снятии ограничений в приложениях д...

После штрафа Еврокомиссии Apple объявила о снятии ограничений в приложениях д...

После штрафа Еврокомиссии Apple объявила о снятии ограничений в приложениях для стриминга музыки на информирование об альтернативахApple объявила в минувшую пятницу, что разрешит разработчикам приложений для потоковой передачи музыки предлагать пользователям в Европейской экономической зоне указывать свой адрес электронной почты для информирования их об альтернативных музыкальных сервисах, а также об акциях и скидках.

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