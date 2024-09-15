Смертельные случаи лихорадки Западного Нила в Армении растут

В Армении зафиксировано уже четыре смерти от лихорадки Западного Нила. Фото: freepik.com Как сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава страны, в Армении лабораторно подтверждено 128 случаев заболеваний.