В ИБХ РАН выяснили, как в 60 раз улучшить эффективность лекарств от коронавируса и гриппа

Ученые из Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (ИБХ) РАН с коллегами из других российских и зарубежных научных организаций синтезировали 35 соединений, разрушающих мембраны разных оболочечных вирусов.