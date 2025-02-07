В ИБХ РАН выяснили, как в 60 раз улучшить эффективность лекарств от коронавируса и гриппа

Ученые из Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова (ИБХ) РАН с коллегами из других российских и зарубежных научных организаций синтезировали 35 соединений, разрушающих мембраны разных оболочечных вирусов.
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