Запретить молодёжные вечеринки из-за СВО призвал губернатор Краснодарского края Такое предложение озвучил глава региона на встрече с кубанскими СМИ.
Нельзя бездумно веселиться, пока «кто-то в окопе ждёт рассвета»
Комментарии
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v
viach
Если подумать, человек разумный несомненно согласится с Кондратьевым! Конечно, уверен, Кондратьев предложил отменить не отмечание домашних праздников и торжеств, а массовые общественные увеселения, которые сами по себе не клеются с этикой народа разумного.
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5 час.
Александр Шентябин
Так ведь сволота хохляцкая как раз этого и добивается, чтобы запугать и запретить! Значит на уровне губернатора они своего добились!!!
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5 час.
v
vasyn
Поддерживаю, а уродов которые против — в окопы!
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2 час.
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