Нельзя бездумно веселиться, пока «кто-то в окопе ждёт рассвета»

v viach Если подумать, человек разумный несомненно согласится с Кондратьевым! Конечно, уверен, Кондратьев предложил отменить не отмечание домашних праздников и торжеств, а массовые общественные увеселения, которые сами по себе не клеются с этикой народа разумного.

Александр Шентябин Так ведь сволота хохляцкая как раз этого и добивается, чтобы запугать и запретить! Значит на уровне губернатора они своего добились!!!