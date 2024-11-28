L

Lyudmila

Запад пытается в Грузии устроить очередную Революцию роз? Только только страна начала жить по человечески, Ссакушвилли отправили в места не столь отдаленные, хватит болтаться по миру, пора отдохнуть, жаль что свою президентшу не успели вернуть американцам, а надо было это обязательно сделать и вот опять здрасти мордасти. Опять людей "на вилы" подняли.