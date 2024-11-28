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Начались стычки с полицией: Грузия вновь утопает в протестах

Начались стычки с полицией: Грузия вновь утопает в протестах

В Грузии развернулись масштабные акции протеста, охватившие всю страну. Столкновения с полицией начались у здания парламента.

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Комментарии
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L
Lyudmila
Запад пытается в Грузии устроить очередную Революцию роз? Только только страна начала жить по человечески, Ссакушвилли отправили в места не столь отдаленные, хватит болтаться по миру, пора отдохнуть, жаль что свою президентшу не успели вернуть американцам, а надо было это обязательно сделать и вот опять здрасти мордасти. Опять людей &quot;на вилы&quot; подняли.
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17 час.

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