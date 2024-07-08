«Интер РАО» ведет переговоры о покупке новочебоксарского «Химпрома»

Компания «Интер РАО», как заявляют осведомленные источники, ведет в настоящее время переговоры о приобретении новочебоксарского «Химпрома», входящего в группу «Ренова» Виктора Вексельберга, пишет «Коммерсант».
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