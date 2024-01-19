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Миллиардер Потанин считает, что не надо никакой национализации, так как от неё Россия получила "прививку" в 1917 году

Миллиардер Потанин считает, что не надо никакой национализации, так как от неё Россия получила "прививку" в 1917 году

  Наши "герои капиталистического труда", российские олигархи, которые нажили свои миллиарды долларов "праведным и непосильным трудом", как "рабы на галерах", в условиях текущих событий стали очень беспокоиться о судьбе "своих" капиталов, как за рубежом, так и у нас в России.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Потанина надо немедленно изолировать от общества , а ещё лучше заспиртовать и возить показывая в школах как экземпляр собственного эгоизма  и безграничной жадности и тупости
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15 час.
Лидия Курзаева
&quot;Миллиардер Потанин считает, что не надо никакой национализации&quot; Нет надо. &quot; Вытрясти из них  все деньги,  всё золото, вплоть до часов! И коронок на зубах&quot; из фильма &quot;Сердца трёх&quot;
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14 час.

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