"Какой размах! Какие очертания!": в соцсетях показали стадион-долгострой в Вильнюсе

Автор ролика сообщил, что стадион строят уже 35 лет кряду, но воз и ныне там. Последний крупный подрядчик проиграл в рулетку много миллионов евро, и теперь строительство откладывается на неопределённый срок.
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