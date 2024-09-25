Депутаты ЗС Приангарья обсудили поддержку массового и профессионального спорта

Спортивная злость — это не тот момент, когда талантливый конькобежец, борец или керлингист сверяет свои нормативы средств на питание и проживание во время соревнований с тем, что выделяют товарищам из других регионов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии