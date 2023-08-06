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Бывший американский морпех Берлетик заявил, что ВСУ по итогам контрнаступления будут разбиты

Бывший американский морпех Берлетик заявил, что ВСУ по итогам контрнаступления будут разбиты

Бывший морской пехотинец вооруженных сил США Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном заявил, что ВСУ не удастся удерживать территории, если они смогут преуспеть в рамках контрнаступления.

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