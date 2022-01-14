От личное мнение

265 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иовенко
    Ну причины на вскидку пока две, или сэкономили на трубе, что вряд ли, скорее всего где то присутствуют блуждающие токи.Новый водопровод ...
  • inmarkov
    Следует ожидать, что будут продавать шипованную обувь, изготовленную на предприятиях  БегловаКуда исчез песок ...
  • Олег Татьянин
    Дядюшка Сэм, что сидит за лужей, и толпа холопов из ЕС - это типичные менеджеры. А главная задача менеджера какая? Вп...Публицист Носиков...

Сушильные машины оказались главным источником опасного загрязнения воздуха

Сушильные машины оказались главным источником опасного загрязнения воздуха

Москва, 14 января. Сушильные машины являются самым опасным источником загрязнения воздуха среди домашней техники, считает директор Центральной лаборатории загрязнения морской среды и департамента химии в Городском университете Гонконга Кеннет Люнг.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх