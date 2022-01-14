Сушильные машины оказались главным источником опасного загрязнения воздуха

Москва, 14 января. Сушильные машины являются самым опасным источником загрязнения воздуха среди домашней техники, считает директор Центральной лаборатории загрязнения морской среды и департамента химии в Городском университете Гонконга Кеннет Люнг.
Москва, 14 января. Сушильные машины являются самым опасным источником загрязнения воздуха среди домашней техники, считает директор Центральной лаборатории загрязнения морской среды и департамента химии в Городском университете Гонконга Кеннет Люнг.
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