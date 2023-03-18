Названы сроки отправки нового дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82» в зону спецоперации

Новый беспилотный летательный аппарат-камикадзе самолетного типа «Привет-82», разработанный конструкторским бюро «Око», отправится в зону специальной военной операции уже в апреле 2023 года.
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