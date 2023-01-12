Украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО по Макеевке

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило утром в четверг, 12 января, что ВСУ обстреляли Макеевку из РСЗО.
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