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Миңнеханов РФ Эчке эшләр министры урынбасары белән очрашты

Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов РФ Эчке эшләр министры урынбасары Алексей Макаров белән ТР Хөкүмәте Йортында очрашты, дип хәбәр итә ТР Рәисе матбугат хезмәте.

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