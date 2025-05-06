В Крым приглашают с помощью дополненной реальности

В рамках информационной весенней кампании «Расцветай в Крыму!» 2025, организованной Министерством курортов и туризма РК, туристов на сайте проекта встречают и приглашают на отдых поэты и писатели, воспевавшие когда-то полуостров и его природные красоты в своих произведениях.