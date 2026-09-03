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Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе «Таврида». Есть погибшие

Грузовик столкнулся с легковушкой на трассе «Таврида». Есть погибшие

Вечером 2 сентября на трассе «Таврида» зарегистрировано трагическое происшествие с участием большегруза и легкового автомобиля.

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