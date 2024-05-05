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Новости Тамбова

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Власти Тамбова готовы потратить на освещение своей деятельности на ТВ 1,2 млн рублей

Власти Тамбова готовы потратить на освещение своей деятельности на ТВ 1,2 млн рублей

Администрация города Тамбова ищет организацию, которая изготовит и выпустит в телевизионный эфир передачи и новостные сюжеты об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни и деятельности органов местного самоуправления областного центра.

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