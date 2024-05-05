Власти Тамбова готовы потратить на освещение своей деятельности на ТВ 1,2 млн рублей

Администрация города Тамбова ищет организацию, которая изготовит и выпустит в телевизионный эфир передачи и новостные сюжеты об основных событиях социально-экономического развития, общественно-политической жизни и деятельности органов местного самоуправления областного центра.
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