Тайные переговоры: США хотят забрать "Северные потоки"? Для начала придётся компенсировать ущерб

pobeditel Терещенко

Автор давайте рассуждать ; газопровод где то 51% принадлежит РФ , так что без него не обойтись . А здесь вы высказываетесь о переговорах, это что продают без самого владельца и не спросив его. И насчёт выгоды опять же зачем тогда строили Северный поток и Северный поток 2 . Если был газопровод через Украину, разве не ради того что бы не шантажировали и не платить жадным украинцам веть на тот момент не было этих Северных потоков. А теперь как автор выразился это будет выгодно РФ но вот в чём выгода не подскажет автор статьи.А по поводу США пожалуйста как они отобрали дипломатические здания и земли под ними и вы хотите сказать что такое не повторится. Не смешите мои дырявые носки они и так дырявые.Да и ещё момент почему США не хотят выкупить газопровод через Польшу, вот пусть у Польши и выкупает хоть и этот газопровод частично принадлежит РФ но Польша так же постаралась его присвоить.Вот пусть с него и начинают ради разнообразия .