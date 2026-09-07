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Трамп опубликовал в соцсетях карту с Кубой, Мексикой и Канадой в составе США

Трамп опубликовал в соцсетях карту с Кубой, Мексикой и Канадой в составе США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп опубликовал карту, на которой в цвета американского флага были окрашены десятки государств: Куба, Канада, Мексика, страны Карибского бассейна.

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