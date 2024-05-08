Утраченное доверие

Москва больше не верит в договороспособность Киева Стремление к миру, пусть даже и к временному прекращению огня, договоренности о котором, как правило, достигаются в преддверии каких-либо масштабных праздников, декларируется публично и заблаговременно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии