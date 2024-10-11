ВКС России нанесли удары по двум базам боевиков в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк, заявил, что Воздушно-космические силы России нанесли удары по двум пунктам базирования боевиков, которые покинули зону Эт-Танф.
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