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Спички - не игрушка

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И ты, Вучич?! Запад выбрал политику не замечать Путина

И ты, Вучич?! Запад выбрал политику не замечать Путина

Автор: Юрий Енцов После победы в СВО будет выстраиваться очередь, чтобы поздравить президента России с днем рождения Президент Сербии Александр Вучич не поздравил Владимира Путина с днем рождения (7 октября) публично, как утверждают — «впервые за восемь лет».

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Комментарии
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Александр Т
Ну что же проститутки они и в Сербии проститутки тем более политические. Вот как жопа треснет тогда определится.
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15 час.

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