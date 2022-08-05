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Скорость доступа в Интернет выросла в 14 раз, а цена упала более чем на 95%. Десятки миллионов уже пользуются гигабитным интернетом в Китае

Скорость доступа в Интернет выросла в 14 раз, а цена упала более чем на 95%. Десятки миллионов уже пользуются гигабитным интернетом в Китае

Согласно результатам исследования People's Daily, средняя скорость загрузки широкополосного доступа в Китае увеличилась почти в 14 раз за последние семь лет.

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