Несекретные мат...
Нет ничего тайногоОбзорно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Несекретные материалы

14 584 подписчика

Аналитики: чем больше РФ даст дронов Ирану, тем меньше Запад сможет помочь Украине

Аналитики: чем больше РФ даст дронов Ирану, тем меньше Запад сможет помочь Украине

Иран запросил у России усовершенствованные ударные беспилотники. Просьба предусматривает поставку реактивных БПЛА-камикадзе «Герань-4» и «Герань-5» для использования иранцами в войне против Израиля и США.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя