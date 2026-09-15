США и Китай делят подводные кабели Тихого океана

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Агентство США по торговле и развитию (USTDA) объявило о финансировании технико-экономического обоснования нового транстихоокеанского подводного кабеля, который свяжет США с Таиландом и, возможно, ещё пятью странами Юго-Восточной Азии.
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