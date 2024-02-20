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Бузова заявила о подлом поступке матери Манукяна — не может забыть

Бузова заявила о подлом поступке матери Манукяна — не может забыть

Ведущая атаковала бывшего в день премьеры его новой песни. Ольга Бузова и Давид Манукян кадры видео youtube-каналов Матч-ТВ, Madam Kaka Ольга Бузова рассказала о предательстве матери своего бывшего жениха — Давида Манукяна.

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