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Царьград

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Сотня пропавших без вести: Русские спасают своих в освобождённой Судже

Сотня пропавших без вести: Русские спасают своих в освобождённой Судже

В освобождённой Судже обнаружены живыми сто человек, считавшимися пропавшими без вести.Стала известна судьба порядка сотни жителей Суджи, русских граждан, считавшихся пропавшими без вести.

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