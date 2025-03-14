Названа доля не готовых к приему цифрового рубля банков

IT-инфраструктура трети российских банков (30 процентов) не готова к приему цифрового рубля. Долю таких организаций назвали по итогам совместного опроса компаний «Флант» и «Диасофт», сообщает газета «Ведомости».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии