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Рапино о вылете США с ЧМ: «Ситуация с Балогуном, обсуждения в одном ряду с Трампом, эти выходки и хаос повлияли на команду. Там нет опытных игроков, никто не высказывается»

Экс-полузащитница женской сборной США Меган Рапино считает, что ситуация с Фоларином Балогуном повлияла на вылет американцев с ЧМ-2026 .

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