Замгендиректора РЕН ТВ Тупицын назвал смерть Филимонова невосполнимой утратой

Ваш браузер не поддерживает видео. ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Заместитель генерального директора РЕН ТВ Анатолий Тупицын назвал смерть креативного продюсера телеканала Владимира Филимонова невосполнимой утратой.
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