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Закон, порядок, государство

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На территории Ростовской области прошли оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление нарушений в сфере миграционного законодательства

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из ОУУПиПДН ГУ МВД России по Ростовской области, а также сотрудниками ВСО по Ростовскому-на-Дону гарнизону ВСУ СК России по ЮВО, представителями военного комиссариата провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление иностранных лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.

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