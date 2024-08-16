15 августа 2024 года в Запорожской области Украины беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором находились два депутата Государственного собрания Республики Башкортостан - Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова.
Депутат из Башкирии пострадал при атаке БПЛА
Комментарии
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СК
Степан Капуста
Да как они посмели? Двух депутатов Государственного собрания Республики Башкортостан? А если серьёзно, зачем писать с такими подробностями? Или, если бы они не были депутатами, то... Автор "хайпанул".
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