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Депутат из Башкирии пострадал при атаке БПЛА

Депутат из Башкирии пострадал при атаке БПЛА

15 августа 2024 года в Запорожской области Украины беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал автомобиль, в котором находились два депутата Государственного собрания Республики Башкортостан - Тимергали Уразгулов и Юлия Краснова.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Да как они посмели? Двух депутатов Государственного собрания Республики Башкортостан? А если серьёзно, зачем писать с такими подробностями? Или, если бы они не были депутатами, то... Автор &quot;хайпанул&quot;.
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