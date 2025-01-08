Дональд Трамп изложил свою внешнеполитическую доктрину. Комментарий Георгия Бовта

Пресс-конференция Трампа в его поместье во Флориде стала презентацией его будущей внешней политики, изменения в которой избранный президент США анонсировал радикальные: покупка Гренландии, возвращение Панамского канала и заодно предложение Канаде стать штатом США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии