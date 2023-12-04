Госдума может запретить смартфоны на уроках в школах с января 2024 года

Мобильные телефоны на школьных уроках могут запретить с января 2024 года. Такую поправку в законопроект о использовании смартфонов в образовательных учреждениях рассмотрит 4 декабря комитет Госдумы по просвещению, выяснили «Известия».
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