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Журнал о бизнесе и инвестициях

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Госдума может запретить смартфоны на уроках в школах с января 2024 года

Мобильные телефоны на школьных уроках могут запретить с января 2024 года. Такую поправку в законопроект о использовании смартфонов в образовательных учреждениях рассмотрит 4 декабря комитет Госдумы по просвещению, выяснили «Известия».

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