Япония отказалась снимать санкции с России: ответ Кремля вызвал переполох в Токио

МОСКВА, 15 июля, ФедералПресс. Япония поддерживает санкционную политику Запада и не будет снимать ограничения против России, – такое заявление некоторое время назад было сделано секретарем японского кабмина Минору Кихара.
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